Ρωσία: 100.000 δολάρια και καταφύγιο στην Ευρώπη έταξαν οι Ουκρανοί στον 29χρονο Ουζμπέκο για την εκτέλεση του Κιρίλοφ

Έναν 29χρονο από το Ουζμπεκιστάν έχουν συλλάβει οι ρωσικές αρχές για την εκτέλεση του στρατηγού Ιγκορ Κιρίλοφ και του βοηθού του στη Μόσχα.

Ο 29χρονος Ουζμπέκος φέρεται να ομολόγησε ότι ήταν αυτός πίσω από την εκτέλεση του Ρώσου αντιστράτηγου και ότι εκείνος πυροδότησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο ηλεκτρικό πατίνι την ώρα που ο Κιρίλοφ και ο 41χρονος βοηθός του, ταγματάρχης Πολικάρποφ, έβγαιναν από κτίριο στη Μόσχα τα ξημερώματα της Τρίτης (17.12.2024).

Σύμφωνα με την ίδια πληροφόρηση οι Ουκρανοί υποσχέθηκαν στον Κουρμπάνοφ αμοιβή 100.000 δολαρίων και διαμονή σε όποια χώρα της Ευρώπης ήθελε.

Στο βίντεο από την ομολογία του 29χρονου που έδωσε η FSB, o Κουρμπάνοφ ακούγεται να λέει «ήρθα στη Μόσχα με οδηγίες από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες».

«Ένας υπήκοος του Ουζμπεκιστάν, γεννήμενος το 1995, συνελήφθη ως ύποπτος ότι διέπραξε την επίθεση που στοίχισε τη ζώη στον διοικητή των ρωσικών δυνάμεων ραδιολογικής, χημικής και βιολογικής άμυνας Ιγκόρ Κιρίλοφ και στον υπασπιστή του, τον Ίλια Πολικάρποφ», ανέφερε σε ανακοίνωση η Ανακριτική Επιτροπή. Ο ύποπτος δήλωσε ότι «στρατολογήθηκε από τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Κιρίλοφ σκοτώθηκε έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε μαζί με τον υπασπιστή του όταν εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε ηλεκτρικό πατίνι.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), η οποία κατηγορεί τον Κιρίλοφ ότι ευθύνεται για τη χρήση χημικών όπλων εναντίον Ουκρανών στρατιωτών, κάτι το οποίο αρνείται η Μόσχα, ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία.

Σε βίντεο που κατέγραψε την ομολογία του και αναρτήθηκε στη ρωσική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Baza, που είναι γνωστό ότι έχει πηγές στους κύκλους των ρωσικών δυνάμεων επιβολής του νόμου, ο ύποπτος εμφανίζεται μέσα σε ένα φορτηγάκι να περιγράφει τις πράξεις του.

Δεν είναι σαφές υπό ποιές συνθήκες έγινε η ομολογία του και το Reuters δεν μπόρεσε άμεσα να διακριβώσει την αυθεντικότητα του βίντεο.

Ντυμένος με ένα χειμερινό πανωφόρι ο ύποπτος εμφανίζεται να λέει ότι μετέβη στη Μόσχα έπειτα από εντολή της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), ότι αγόρασε ένα ηλεκτρικό πατίνι και έπειτα παρέλαβε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό για να πραγματοποιήσει την επίθεση ύστερα από μήνες.

Εμφανίζεται να περιγράφει πώς τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο είχε σταθμεύσει έξω από την είσοδο του κτιρίου διαμερισμάτων όπου διέμενε ο Κιρίλοφ.

Ερευνητές είπαν ότι ο ύποπτος περιέγραψε πώς εγκατέστησε μια κάμερα παρακολούθησης σε νοικιασμένο αυτοκίνητο, που ήταν σταθμευμένο εκεί κοντά, και ότι εκείνοι που οργάνωσαν τη δολοφονία, οι οποίοι, όπως ο ίδιος ομολογεί, έχουν έδρα την πόλη της Ουκρανίας Ντνίπρο, χρησιμοποίησαν την κάμερα για να παρακολουθούν τι γίνεται.

