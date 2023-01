Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο από έκρηξη πυρομαχικών που προκλήθηκε από την πυροδότηση κατά λάθος μιας χειροβομβίδας στη ρωσική περιοχή Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ανακαλύφθηκαν τα πτώματα τεσσάρων ανθρώπων που αγνοούνταν μετά το περιστατικό, σύμφωνα με εκπρόσωπο των υπηρεσιών διάσωσης τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο. “Ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε κατά συνέπεια στα επτά άτομα”, διευκρίνισε η πηγή αυτή.

Μετά την έκρηξη, που έγινε το Σάββατο στις εγκαταστάσεις για το στρατιωτικό προσωπικό στην περιοχή Μπέλγκοροντ, οι διασώστες, σύμφωνα με πολλά ρωσικά ΜΜΕ, είχαν αρχικά κάνει λόγο για τρεις νεκρούς και οκτώ αγνοούμενους.

Grenade blast kills three Russian soldiers at military facility in Belgorod region near Ukraine https://t.co/1n3YwyKhsD pic.twitter.com/cdZNCVU22W