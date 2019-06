Ρωσία: 79 τραυματίες από το μπαράζ εκρήξεων στο εργοστάσιο εκρηκτικών!

Επιπλέον, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, έγινε γνωστό από το κέντρο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης στη Ρωσία, ότι τραυματίστηκαν 79 άνθρωποι.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 42 τραυματίες. Πέντε κτίρια του εργοστασίου και σχεδόν 180 κτίρια στην ευρύτερη περιοχή υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη.

“Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 79 άνθρωποι αναζήτησαν ιατρική βοήθεια μετά την έκρηξη στο Κριστάλ: 38 εργάτες του εργοστασίου και 41 κάτοικοι της πόλης. Δεν υπάρχουν παιδιά μεταξύ των τραυματιών” επισημαίνεται σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε το υπουργείο Υγείας.

Δεκαπέντε άνθρωποι νοσηλεύονται, ένας εκ των οποίων βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

WATCH: An explosion at a TNT manufacturing plant in Dzerzhinsk, Russia has injured 79 people, according to Russia's health ministry pic.twitter.com/QgzC42fo0B

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) June 1, 2019