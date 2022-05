Η Μόσχα έθεσε σήμερα ως προϋπόθεση την επανεξέταση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Ρωσία ώστε να λάβει υπόψη την έκκληση του ΟΗΕ για άνοιγμα της πρόσβασης στα ουκρανικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, ώστε να μπορούν να εξάγονται σιτηρά, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Η Ουκρανία, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς σιτηρών στον κόσμο, εξήγαγε τα περισσότερα από τα προϊόντα της μέσω των λιμανιών της, αλλά μετά την ρωσική εισβολή, αναγκάστηκε να κάνει τις εξαγωγές της μέσω τρένων ή μέσω των μικρών λιμανιών της στον ποταμό Δούναβη.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, Ντέιβιντ Μπίσλι, απηύθυνε έκκληση χθες Τετάρτη στον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, λέγοντας: «Αν έχετε καθόλου καρδιά, παρακαλώ ανοίξτε αυτά τα λιμάνια».

«Η Ρωσία πρέπει να επιτρέψει τη σίγουρη και με ασφάλεια εξαγωγή των σιτηρών που είναι αποθηκευμένα στα ουκρανικά λιμάνια», κάλεσε επίσης χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στη διάρκεια υπουργικής συνόδου που οργανώθηκε στη Νέα Υόρκη από τις ΗΠΑ.

Το Interfax επικαλέστηκε τον Ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών Αντρέι Ρουντένκο, ο οποίος δήλωσε: «Δεν πρέπει να απευθύνετε έκκληση μόνο στη Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά και να εξετάσετε βαθιά το σύνολο των αιτιών που προκάλεσαν την τρέχουσα επισιτιστική κρίση και, πρωτίστως, αυτές είναι οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί κατά της Ρωσίας από τις ΗΠΑ και την ΕΕ που παρεμβαίνουν στο ομαλό ελεύθερο εμπόριο, που περιλαμβάνει τρόφιμα, όπως σιτάρι, λιπάσματα και άλλα».

Η απόφαση της Ρωσίας να στείλει τα στρατεύματά της στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τρεις μήνες εμπόδισε την Ουκρανία να χρησιμοποιεί τα κύρια λιμάνια της στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα και μείωσε τις εξαγωγές σιτηρών της αυτόν τον μήνα περισσότερο από το μισό σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.

Η Ρωσία και η Ουκρανία μαζί αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο των παγκόσμιων προμηθειών σίτου. Η Ουκρανία είναι επίσης σημαντικός εξαγωγέας αραβόσιτου, κριθαριού, ηλιελαίου και κραμβελαίου, ενώ η Ρωσία και η Λευκορωσία – σύμμαχος της Μόσχας στην εισβολή της στην Ουκρανία, στην οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις – αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40% των παγκόσμιων εξαγωγών των καλλιεργειών του θρεπτικού συστατικού ποτάσα.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ουκρανίας, μέσω του συμβούλου του Προέδρου Ζελένσκι και εκ των μελών της Ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας – που έγραψε στο Twitter:

«Η Ρωσία απαιτεί την άρση των κυρώσεων για να ξεμπλοκάρει τα Ουκρανικά λιμάνια, εκβιάζοντας τον κόσμο με επισιτιστική κρίση. Τυπική συμπεριφορά χώρας-τρομοκράτη που παίρνει ομήρους και ζητά ελικόπτερο με δολάρια. Δεν υπάρχουν ανόητοι. Αν ζητούν άρση των μέτρων, εμείς πρέπει να σφίξουμε τη θηλιά».

