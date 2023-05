Ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη και στρατιωτικά ελικόπτερα συνετρίβησαν σήμερα στη Ρωσία, κοντά στην μεθόριο με την Ουκρανία, ανακοίνωσαν ρωσικές υπηρεσίες διάσωσης, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, χωρίς να αποσαφηνίζονται τα αίτια της συντριβής. Ωστόσο, η ρωσική εφημερίδα Kommersant, καθώς και άλλες πηγές ανέφεραν ότι δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη και δύο στρατιωτικά ελικόπτερα καταρρίφθηκαν σήμερα κοντά στα ουκρανικά σύνορα.

«Από τη συντριβή του ελικοπτέρου Mi-8, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν», ανέφεραν Ρώσοι διασώστες, σύμφωνα με το TASS. «Το ελικόπτερο συνετρίβη στην πόλη Κλίντσι, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία… ο κινητήρας του ελικοπτέρου ανεφλέγη πριν από την συντριβή», τόνισε μια άλλη πηγή στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην πόλη Κλίντσι, στην περιοχή του Μπριάνσκ, σε απόσταση 65 χλμ από τα ουκρανικά σύνορα.

Το TASS μετέδωσε επίσης ότι ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-34 συνετρίβη στην περιοχή, χωρίς να αποσαφηνίσει τα αίτια της συντριβής. Δεν έκανε καμία αναφορά για το Su-35 ή για ένα δεύτερο ελικόπτερο.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, Αλεξάντρ Μπογκομάζ, μια γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχοντας τραυματιστεί και «πέντε σπίτια υπέστησαν ζημιές». Ο κυβερνήτης δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο ρωσικών κατοχικών αρχών στην Ουκρανία, τον Βλαντίμιρ Ρογκόφ, συνετρίβησαν συνολικά «δύο ρωσικά Mi-8, ένα Su-35 και ένα Su-34» τα οποία «καταρρίφθηκαν» και «οι πιλότοι των ελικοπτέρων και του Su-34 σκοτώθηκαν».

