Ρωσία: Ανακοίνωσε ότι άρχισε στρατιωτικές ασκήσεις στη χρήση πυρηνικών όπλων

Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν την πρώτη φάση των στρατιωτικών ασκήσεων «που περιλαμβάνουν πρακτική εκπαίδευση στην προετοιμασία και τη χρήση μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων» στη Νότια Στρατιωτική Περιφέρεια, ανακοίνωσε σήμερα, 21/5/2024, το υπουργείο Άμυνας στη Ρωσία.

Μόλις χθες το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι τα γυμνάσια που περιλαμβάνουν μη στρατηγικά πυρηνικά όπλα για τα οποία έχει δώσει εντολή ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα πραγματοποιηθούν στη Ρωσία με βάση «το σχετικό χρονοδιάγραμμα» και αυτό είναι ζήτημα του υπουργείου Άμυνας.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα ο Πούτιν έδωσε εντολή ο στρατός του να εξασκηθεί στην ανάπτυξη τακτικών πυρηνικών όπλων μετά τις δηλώσεις της Μόσχας ότι υπάρχουν απειλές από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ.

Το υπουργείο Άμυνας αναφέρει στην σημερινή ανακοίνωσή του ότι στην πρώτη φάση των ασκήσεων περιλαμβάνονται πύραυλοι Iskander και Kinzhal.

Russia launched exercise with tactical nuclear weapons. Iskander, Tu-22M3 bombers and Mig-31K with Kinzhal missiles will be equipped with “special purpose warheads” https://t.co/S4z8fVyzih pic.twitter.com/zsdL9B7DUC