Ρωσία: Άνοιξαν και πάλι τα αεροδρόμια σε Μόσχα και Καλούγκα

Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει νωρίτερα σήμερα (26.12.2024) στην Ρωσία, καθώς η ομοσπονδιακή υπηρεσία αερομεταφορών (Rosaviatsia) ανακοίνωσε ότι επαναλειτουργούν τα τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας καθώς επίσης και το αεροδρόμιο στην πόλη Καλούγκα.

«Τα πληρώματα των αεροσκαφών, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι υπηρεσίες των αεροδρομίων λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πτήσεων», ανέφερε προηγουμένως η Rosaviatsia, χωρίς να αναφέρει τον λόγο της απόφασης, ωστόσο είναι πιθανό ότι η Ρωσία πήρε αυτό το μέτρο για λόγους ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι το αεροδρόμιο στην Καλούγκα βρίσκεται περίπου 160 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μόσχας, μια περιοχή που στο παρελθόν έχει στοχοθετηθεί αρκετές φορές από ουκρανικά drones.

