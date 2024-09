Ρωσία: Απέτυχε η δοκιμή διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Sarmat

Η δοκιμαστική εκτόξευση ενός ρωσικού διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου RS-28 Sarmat πιθανόν απέτυχε νωρίτερα αυτό το μήνα, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες και δορυφορικές εικόνες από τον τόπο της εκτόξευσης.

Σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στις 21 Σεπτεμβρίου από το δορυφόρο Maxar, εικονίζεται ένας κρατήρας πλάτους περίπου 60 μέτρων στο σιλό εκτόξευσης στο Κοσμοδρόμιο του Πλεσέτσκ στη βόρεια Ρωσία και ζημιές στη γύρω περιοχή, που δεν ήταν ορατές σε φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί νωρίτερα αυτό το μήνα.

Από τις εικόνες δεν είναι σαφές αν απέτυχε η εκτόξευση του Sarmat, ενός πυραύλου υγρών καυσίμων, ή αν συνέβη κάποιο ατύχημα κατά τον ανεφοδιασμό του με καύσιμα.

«Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ήταν μια αποτυχημένη δοκιμή. Υπάρχει μια μεγάλη τρύπα στο έδαφος», λέει ο Πάβελ Πόντβιγκ, ένας αναλυτής με έδρα τη Γενεύη, ο οποίος είναι επικεφαλής προγράμματος για τις ρωσικές πυρηνικές δυνάμεις (Russian Forces Project) στο Κέντρο Μελετών για τον Έλεγχο των Εξοπλισμών (Center for Arms Control Studies).

«Υπήρξε ένα σοβαρό επεισόδιο με τον πύραυλο και το σιλό».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο και δεν έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες ανακοινώσεις για σχεδιαζόμενες δοκιμές των Sarmat.

