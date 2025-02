Ρωσία: Αρχηγός παραστρατιωτικής οργάνωσης ο νεκρός από την βομβιστική επίθεση στη Μόσχα – Το «προφίλ» του Αρμέν Σαρκισιάν

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την βομβιστική επίθεση στην Ρωσία, από την οποία σκοτώθηκε ο Αρμέν Σαρκισιάν, αρχηγός φιλορωσικής παραστρατιωτικής οργάνωσης από την ανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS και άλλα μέσα ενημέρωσης στην Ρωσία, ο γνωστός Ουκρανός αυτονομιστής σκοτώθηκε σήμερα (03.02.2025) όταν βόμβα εξερράγη στον χώρο υποδοχής κτιρίου με πολυτελή διαμερίσματα στη Μόσχα, με τις αρχές

Η βόμβα πυροδοτήθηκε καθώς ο Αρμέν Σαρκισιάν, συνοδευόμενος από τους σωματοφύλακες του, εισήλθε στο ισόγειο του συγκροτήματος «Alye Parusa» στις όχθες του ποταμού Μόσκβα, σε απόσταση 12 χιλιομέτρων από το Κρεμλίνο, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας σωματοφύλακας σκοτώθηκε και τρεις ακόμα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Kommersant, ενώ το TASS χαρακτήρισε την βομβιστκή επίθεση ως καλά σχεδιασμένη δολοφονία.

«Η απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Σαρκισιάν σχεδιάστηκε προσεκτικά και έγινε κατόπιν εντολής. Οι ερευνητές ταυτοποιούν αυτή τη στιγμή εκείνους που έδωσαν εντολή για το έγκλημα», δήλωσε αξιωματούχος των δυνάμεων επιβολής του νόμου, σύμφωνα με το TASS.

Ο Αρμέν Σαρκισιάν/Reuters/X

Το Baza, ένα κανάλι του Telegram με επαφές στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, δημοσιοποίησε βίντεο που δείχνει σοβαρές καταστροφές στο κτιριακό συγκρότημα Alye Parusa, όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Someone just blew up several people at the elite residential complex “Scarlet Sails” in Moscow with an IED. pic.twitter.com/5xdOYDqqcF