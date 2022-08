Δεκαέξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα κατά τη σύγκρουση ενός μικρού λεωφορείου και δύο φορτηγών στη ρωσική τοποθεσία Ουλιάνοφσκ (στην περιοχή του Βόλγα), μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Σύμφωνα με μάρτυρες που επικαλούνται τα ειδησεογραφικά πρακτορεία, ένα φορτηγό βγήκε από τη λωρίδα του όταν συγκρούστηκε με ένα μινιμπάς που κινείτο προς την αντίθετη κατεύθυνση, κοντά στο χωριό Νικολάγιεφκα. Την ώρα του ατυχήματος, το μικρό λεωφορείο χτυπήθηκε και στο πίσω μέρος από άλλο φορτηγό.

Στις εικόνες που έδειξε το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Ren TV φαίνεται το λεωφορειάκι να έχει σχεδόν ισοπεδωθεί από τα δύο φορτηγά.

“Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, ο οδηγός ενός φορτηγού οδήγησε το όχημα στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με ένα μικρό λεωφορείο”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικών της περιοχής Ουλιάνοφσκ.

Στο τροχαίο σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι, όλοι τους πολίτες του Καζακστάν, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης τις οποίες επικαλείται το ρωσικό δημόσιο πρακτορείο Ria Novosti.

