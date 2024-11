Ρωσία: Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης δημοσιογράφου του France24 για παράνομη είσοδο στο Κουρσκ

Ρωσικό δικαστήριο διέταξε τη σύλληψη της Κάθριν Νόρις Τρεντ, δημοσιογράφου του ειδησεογραφικού τηλεοπτικού δικτύου France24, με την κατηγορία της παράνομης εισόδου στη δυτική περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, μετέδωσε σήμερα, Τρίτη (26.11.24) το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η δημοσιογράφος εισήλθε στην ρωσική περιφέρεια μαζί με τον ουκρανικό στρατό για ρεπορτάζ, σύμφωνα με το δικαστήριο της Ρωσίας που διέταξε τη σύλληψή της.

Η Ρωσία έχει απαγγείλει κατηγορίες για αριθμό δυτικών δημοσιογράφων που έχουν κάνει ρεπορτάζ από την περιφέρεια Κουρσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία.

Στη συγκεκριμένη περιοχή οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν διασυνοριακή επίθεση στις 6 Αυγούστου, θέτοντας υπό τον έλεγχό τους τμήμα ρωσικού εδάφους.

