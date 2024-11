Ρωσία: Δημοτικός σύμβουλος καταδίκασε την εισβολή στην Ουκρανία και δικάζεται για «υποστήριξη της τρομοκρατίας»

Αντιπολεμική διαμαρτυρία μέσα από κλουβί δικαστής αίθουσας έκανε σήμερα (27.11.2024) ο Αλεξέι Γκόρινοφ, ένας δημοτικός σύμβουλος στη Μόσχα, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης επτά ετών επειδή καταδίκασε την εισβολή που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Μάλιστα, ο Αλεξέι Γκόρινοφ έγινε το καλοκαίρι του 2022, το πρώτο άτομο στη Ρωσία που φυλακίστηκε βάσει ενός νόμου λογοκρισίας εν καιρώ πολέμου, ο οποίος θεσπίστηκε αμέσως μετά την ρωσική εισβολή και που τιμωρούσε τη διάδοση «σκόπιμα ψευδών πληροφοριών» για τον ρωσικό στρατό.

Τώρα κατηγορείται από τους Ρώσους εισαγγελείς για «δικαιολόγηση της τρομοκρατίας» για φερόμενες συνομιλίες που είχε με συγκρατούμενούς του για το τάγμα Αζόφ της Ουκρανίας, το οποίο η Μόσχα θεωρεί τρομοκρατική ομάδα, και για τον βομβαρδισμό μιας γέφυρας στη ρωσοκρατούμενη Κριμαία, ανέφερε το ανεξάρτητο μέσο Mediazona.

If you are wondering how serious Russia is about any ‘peace deals,’ Alexey Gorinov is serving a 7-year term for merely suggesting that the way to peace is for Russia to withdraw its army from Ukraine. He is currently on a new trial. The sign says “Enough killing, stop the war.” pic.twitter.com/VLY8ym0ujd