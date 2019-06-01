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Ρωσία: Δύο αγνοούμενοι και 38 τραυματίες στο εργοστάσιο εκρηκτικών – Video

Δημοσιεύθηκε: 01/06/2019 17:04
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ: 01/06/2019 17:55
Newsit Newsroom
Ρωσία: Δύο αγνοούμενοι και 38 τραυματίες στο εργοστάσιο εκρηκτικών – Video
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ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δύο άνθρωποι αγνοούνται από τις εκρήξεις σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών στην πόλη Ντζερζίνσκ στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ στη Ρωσία, σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνήτη της περιοχής Ντμίτρι Κρασνόφ.

Πυρκαγιά ξέσπασε στην γραμμή παραγωγής τρινιτροτολουολίου, μετά από τρεις εκρήξεις, με συνέπεια τον τραυματισμό 38 ανθρώπων, σύμφωνα με εκπρόσωπο του κυβερνήτη στο πρακτορείο ειδήσεων Sputnik στη Ρωσία.

“Γνωρίζουμε ότι αγνοούνται δύο άνθρωποι, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 38 από θραύσματα των εκρήξεων,” Κρασνόφ δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 24.

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