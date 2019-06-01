Ρωσία: Δύο αγνοούμενοι και 38 τραυματίες στο εργοστάσιο εκρηκτικών – Video
Πυρκαγιά ξέσπασε στην γραμμή παραγωγής τρινιτροτολουολίου, μετά από τρεις εκρήξεις, με συνέπεια τον τραυματισμό 38 ανθρώπων, σύμφωνα με εκπρόσωπο του κυβερνήτη στο πρακτορείο ειδήσεων Sputnik στη Ρωσία.
“Γνωρίζουμε ότι αγνοούνται δύο άνθρωποι, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 38 από θραύσματα των εκρήξεων,” Κρασνόφ δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 24.
Дзержинск Нижегородская область. Видео с садов "Мичуренец". Момент взрыва на заводе "Кристалл". pic.twitter.com/1msUjYXosK
— Хуёвый Москаль (@bad_moskal) June 1, 2019
Дзержинск Нижегородская область. Взрывы в районе оборонного завода Свердлова. На проспекте Свердлова и прилегающих улицах вылетели стекла в жилых домах. В магазинах погнулись витрины. Информация о жертвах пока не поступала. pic.twitter.com/qGg4C9gwCl
— Хуёвый Москаль (@bad_moskal) June 1, 2019