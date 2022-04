Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε δοκιμαστικά τον νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Sarmat, γνωστό στη Δύση ως «Σατανά 2».

Η στιγμή που ανακοινώνεται η δοκιμή του πυραύλου κάθε άλλο παρά τυχαία μπορεί να θεωρηθεί. Κι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έσπευσε να το καταστήσει σαφές, λέγοντας πως η επιτυχημένη εκτόξευση, από το Πλεσέτσκ στα βορειοδυτικά της χώρας, θα «προσφέρει τροφή για σκέψη σε όσους απειλούν τη Ρωσία».

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εκτόξευσης – πάντα σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης – ειπώθηκε πως ο πύραυλος Sarmat έπληξε στόχους στη χερσόνησο Καμτσάτκα στην Άπω Ανατολή.

«Το νέο πυραυλικό σύστημα έχει τα υψηλότερα τακτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά και είναι ικανό να ξεπεράσει όλα τα σύγχρονα μέσα αντιπυραυλικής άμυνας. Δεν έχει ανάλογό του σε όλο τον κόσμο και δεν θα έχει για πολύ ακόμη», ανέφερε ο Πούτιν.

Ο Sarmat είναι ένας νέος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος τον οποίο η Ρωσία αναμένεται να αναπτύξει με δέκα ή περισσότερες κεφαλές σε κάθε έναν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Δείτε το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας:

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ανακοίνωσε: «Οι στόχοι της εκτόξευσης επιτεύχθηκαν πλήρως. Οι προγραμματισμένες προδιαγραφές απόδοσης επιβεβαιώθηκαν σε όλες τις φάσεις της πτήσης».

Πρόσθεσε ότι ένα σύνταγμα των Στρατηγικών Πυραυλικών Δυνάμεων της Ρωσίας που σταθμεύουν στην επικράτεια του Κρασνογιάρσκ ετοιμάζεται να οπλιστεί με τον νέο πύραυλο.

