Ρωσία: Εκτροχιάστηκε τρένο στην επαρχία Κόμι, αναφορές για πολλούς τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στην επαρχία Κόμι της Ρωσίας, όταν ένα επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι εννέα βαγόνια του τρένου εκτροχιάστηκαν με συνέπεια 12 επιβάτες να τραυματιστούν.

Στην περιοχή που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Ρωσίας έχουν φτάσει σωστικά συνεργεία και αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους.

UPDATE:

At least 12 people were injured after nine carriages of a passenger train derailed in Komi Republic, Russia, according to the SHOT telegram channel.

At least 4 of the injured suffered light injuries. pic.twitter.com/XhgvxsFO6M