Στη Ρωσία το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε ένταλμα σύλληψης του γνωστού δημοσιογράφου Αντρέι Σαλντάτοφ. Δημοσίευσε έρευνες για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη δράση των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

Ο δημοσιογράφος Αντρέι Σαλντάτοφ ασχολείται με την ερευνητική δημοσιογραφία και ειδικά με την δραστηριότητα των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας και διευθύνει τον ιστότοπο agentura.ru.

Journalist and editor-in-chief of https://t.co/sVVG9yjGMu news outlet Andrei Soldatov has been added to the Russian Interior Ministry’s wanted list.https://t.co/CyD1xD7Onb