Ρωσία: Επιχείρηση διάσωσης οικογένειας φαλαινών που εξόκειλε στα ρηχά στην Καμτσάτκα

Επιχείρηση διάσωσης στην Καμτσάτκα στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας για μία οικογένεια φαλαινών όρκες που εξόκειλε στα ρηχά.

Όπως ανέφερε το Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας την Πέμπτη (03.10.2024), η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη εδώ και δύο μέρες στην Καμτσάτκα, για να απελευθερωθεί μια οικογένεια φαλαινών που εξόκειλε στα ρηχά στη θάλασσα του Οχότσκ.

Εργαζόμενοι στο κέντρο διάσωσης της Καμτσάτκα πήγαν στο σημείο όπου έχουν εγκλωβιστεί οι όρκες.

«Με τη βοήθεια εθελοντών, τις καταβρέχουμε για να μην αφυδατωθούν», εξήγησε με ανάρτησή του στο Telegram ο Αλεξάντρ Μπορίσοφ, εκπρόσωπος του κέντρου.

Την Πέμπτη η οικογένεια, δύο νεογέννητες φάλαινες και δύο ενήλικες, προσπάθησε να φύγει από τον κόλπο όπου έχει εγκλωβιστεί, αλλά δεν τα κατάφερε, είπε ο Μπορίσοφ.

