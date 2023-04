Φωτιά ξέσπασε σε κτήριο του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας στο κέντρο της Μόσχας, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Ρωσίας που μίλησε στο TASS, η φωτιά είναι αρκετά μεγάλη και φαίνονται μαύροι καπνοί να βγαίνουν από παράθυρο του τρίτου ορόφου του κτηρίου που ανήκει στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν στα social media, το κτήριο βρίσκεται επί της οδού Ζναμένκα στο κέντρο της Μόσχας, όπου σε αυτό στεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

The building is on Znamenka Street. The administrative services of the Ministry of Defense are located there.

The most recent visual from the reported conflagration at the Russian Defense Ministry



According to Russian media one of the floor's rooms took fire.



