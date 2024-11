Ρωσία: Η FSB συνέλαβε Γερμανό πολίτη ως ύποπτο για σαμποτάζ στο Καλίνινγκραντ

Ένας Γερμανός πολίτης, ο οποίος κατηγορείται για σαμποτάζ σε ενεργειακές υποδομές στη Ρωσία, συνελήφθη στην περιφέρεια του Καλίνινγκραντ (βορειοδυτική Ρωσία), ανακοίνωσε η ρωσική Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), όπως μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Νικολάι Γκαϊντούκ, γερμανός πολίτης γεννηθείς το 1967, «είναι αναμιγμένος στην έκρηξη που σημειώθηκε το Μάρτιο 2024 σε σταθμό διανομής αερίου» στο Καλίνινγκραντ, ανέφερε η FSB σε ανακοίνωση.

Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει πως ο Γκαϊντούκ επέστρεψε στη Ρωσία, προερχόμενος από την Πολωνία, «για να οργανώσει ενέργειες δολιοφθοράς σε τοπικές ενεργειακές υποδομές».

Κάτοικος Αμβούργου, συνελήφθη κατά την είσοδό του στη Ρωσία, σε μεθοριακό σταθμό ελέγχου στο Καλίνινγκραντ, ρωσικό θύλακα στις πύλες της ΕΕ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μισό λίτρο εκρηκτικού σε υγρή μορφή κατασχέθηκε κατά τον έλεγχο του οχήματός του στα ρωσικά σύνορα, σύμφωνα με την FSB. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το εκρηκτικό αυτό ήταν κρυμμένο μέσα σε ένα κουτί με σαμπουάν.

«Διαπιστώθηκε ότι ο κ. Γκαϊντούκ είχε λάβει τη διαταγή να προκαλέσει μια έκρηξη, καθώς και τα εξαρτήματα ενός αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού από έναν ουκρανό πολίτη», τον Αλεξάντρ Ζόροφ, ο οποίος είναι επίσης κάτοικος Αμβούργου, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

