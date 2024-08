Ρωσία: Η στιγμή που ουκρανικό drone πέφτει σε κτίριο 40 ορόφων στην πόλη Σάρατοφ

Επίθεση με drone εξαπέλυσε η Ουκρανία τη Δευτέρα (26.08.2024) στην πόλη Σάρατοφ της Ρωσίας. Πρόκειται για αντίποινα του Κιέβου στο μπαράζ ρωσικού βομβαρδισμού αρκετών ουκρανικών περιφερειακών.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, δείχνουν τη στιγμή που το drone της Ουκρανίας πέφτει πάνω στο κτίριο στην πόλη Σάρατοφ της Ρωσίας.

Ήταν η «απάντηση» στον μαζικό ρωσικό βομβαρδισμό σε αρκετές ουκρανικές περιφέρειες, ο οποίος είχε σαν συνέπεια να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να πληγούν ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα, μάλιστα, με την ενημέρωση από τη διοίκηση του Σάρατοφ, από το συγκεκριμένο χτύπημα στο κτίριο 40 ορόφων, καταστράφηκαν δύο διαμερίσματα και τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, με τον έναν εκ των οποίων, μία γυναίκα αγνώστων λοιπών στοιχείων, να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Video shows moment drone hits high-rise apartment block in Russia. Russian officials say that homes were damaged and flights have been restricted in the region after the strike, which injured several people.https://t.co/v01hmT1Jcv pic.twitter.com/3ErNf1b7QB