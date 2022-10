Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας κατηγόρησαν σήμερα την Ουκρανία και τη Βρετανία για τη μαζική επίθεση με μη drones εναντίον του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, στην Σεβαστούπολη, στην Κριμαία.

Η Ρωσία υποστήριξε πως από την επίθεση αυτή στην Σεβαστούπολη προκλήθηκαν «μικρές ζημιές» σε ένα πλοίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο φιλορώσος κυβερνήτης της περιοχής είπε όμως επίσης πως η σημερινή επίθεση ήταν η πιο «μαζική» που έχει σημειωθεί στον πόλεμο της Ουκρανίας.

«Αυτή τη νύχτα σημειώθηκε η μαζικότερη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και με τηλεχειριζόμενα οχήματα επιφανείας στα νερά του κόλπου της Σεβαστούπολης» από την έναρξη του πολέμου, είπε ο Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Smoke rises from the military harbour in Russian-occupied Sevastopol this morning. Russian media report that Russian flagship the Admiral Makarov was hit in an apparent Ukrainian airstrike on the Crimean base of Russia’s Black Sea Fleet pic.twitter.com/RqVa9UlDC7 — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) October 29, 2022

Η Ρωσία Επίσης κατηγόρησε την Βρετανία πως ανατίναξε τους αγωγούς Nord Stream.

«Η προετοιμασία αυτής της τρομοκρατικής ενέργειας και η εκπαίδευση του στρατιωτικού προσωπικού του 73ου ουκρανικού Κέντρου Ειδικών Ναυτικών Επιχειρήσεων έγιναν από Βρετανούς ειδικούς που εδρεύουν στο Οτσάκοφ, στην περιοχή του Μικολάεφ της Ουκρανίας» ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στο Telegram.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι τα πλοία που βρέθηκαν στο στόχαστρο συμμετείχαν στην προστασία των νηοπομπών που έχουν αναλάβει την εξαγωγή των ουκρανικών σιτηρών.

Η Ρωσία είχε ανακοινώσει αρχικά πως απέκρουσε την επίθεση, ωστόσο βίντεο και εικόνες που δημοσιεύτηκαν έδειχναν καπνούς να βγαίνουν από τη ναυτική βάση και το στόλο της Σεβαστούπολης.

Τελικά η Ρωσία παραδέχτηκε πως υπήρξαν ζημιές.

⚡️An explosion in the bay of temporarily occupied Sevastopol at the base of Russian warships this night.



Several ships of the Black Sea Fleet of the Russian Federation, including the Admiral Makarov frigate, were damaged, — journalist Tsaplienko reports. pic.twitter.com/6SXb0GDReK — FLASH (@Flash_news_ua) October 29, 2022

Russia source:



“There are reports that as a result of a morning attack by kamikaze UAVs and submersible drones of the AFU, the base minesweeper was damaged and the radar station of the Admiral Makarov frigate of the Russian Black Sea Fleet was hit by shrapnel”. pic.twitter.com/X6l1aaEtz1 — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 29, 2022