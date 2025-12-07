Η Μόσχα δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει. Καθώς η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σκάνδαλο διαφθοράς άνευ προηγουμένου, η ρωσική διπλωματία επέλεξε να κλιμακώσει την επίθεσή της: η Μαρία Ζαχάροβα κατηγορεί τις ουκρανικές αρχές ότι έχουν μετατρέψει τη χώρα σε «διεθνή ταξιαρχία που ειδικεύεται στην υπεξαίρεση χρημάτων».

Μια προκλητική διατύπωση της Μαρίας Ζαχάροβα που βασίζεται στις αποκαλύψεις των ίδιων των αρχών της Ουκρανίας.

Με εμφανώς σαρκαστικό τόνο, η Ζαχάροβα κάνει λόγο για «Ουκρανούς πατριώτες» που εμπλέκονται στις έρευνες, οι οποίες αγγίζουν υπουργούς, υψηλόβαθμους αξιωματούχους και ισχυρούς επιχειρηματίες. Κατά την ίδια, αυτό το δίκτυο διαφθοράς εξηγεί ακόμη και τις ταυτοτικές συγκρούσεις στην Ουκρανία: «Γι’ αυτό το καθεστώς απαγορεύει τη ρωσική γλώσσα, ξαναγράφει την ιστορία… Μια μορφωμένη κοινωνία θα έκανε ερωτήσεις, αλλά η διεθνής διαφθορά, με κέντρο την Ουκρανία, απαιτεί σιωπή», δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

Ένα πολύκροτο σκάνδαλο στην κορυφή της εξουσίας

Η ρωσική επίθεση στηρίζεται σε ένα εκρηκτικό πόρισμα των ουκρανικών αντιδιαφθοράκων αρχών NABU και SAPO. Σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες, ένα εκτεταμένο σύστημα υπεξαίρεσης στον ενεργειακό τομέα, γνωστό ως Επιχείρηση Midas, φέρεται να έχει ξεπλύνει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια.

Έγιναν έρευνες στα γραφεία της Energoatom και στις κατοικίες επιφανών προσώπων: του επιχειρηματία Τιμούρ Μίντιτς, του υπουργού Δικαιοσύνης Γκέρμαν Γκαλουτσένκο — πρώην υπουργού Ενέργειας την περίοδο των γεγονότων — καθώς και μελών του στενού πολιτικού κύκλου του Ζελένσκι.

Οι ανακριτές δημοσιοποίησαν μάλιστα ηχογραφημένες συνομιλίες από το διαμέρισμα του Μίντιτς, οι οποίες αποκαλύπτουν συζητήσεις για εκτεταμένες πρακτικές διαφθοράς.

Στενοί συνεργάτες του Ζελένσκι στο στόχαστρο

Στις 11 Νοεμβρίου, ανακοινώθηκαν νέες κατηγορίες σε βάρος του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης Αλεξέι Τσερνισόφ, που θεωρείται μέλος του στενού πυρήνα του Ζελένσκι. Ωστόσο, το πιο ηχηρό στοιχείο είναι η διαφυγή του Μίντιτς στο εξωτερικό λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν οι έρευνες — φέρεται να βρίσκεται πλέον στο Ισραήλ.

Το σκάνδαλο έλαβε ακόμη μεγαλύτερη πολιτική διάσταση όταν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Αντρίι Γερμάκ, ο ισχυρός διευθυντής του προεδρικού γραφείου, ενδέχεται να εμφανίζεται στη δικογραφία με το ψευδώνυμο «Ali Baba». Η πληροφορία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Βουλή, με πολλούς βουλευτές — ακόμη και από το κυβερνών κόμμα — να ζητούν την παραίτησή του.

Στις 28 Νοεμβρίου, οι υπηρεσίες κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνες στο σπίτι και στο γραφείο του Γερμάκ. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την απομάκρυνσή του.