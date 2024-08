Ρωσία: Ιερείς προσπαθούν να σβήσουν φωτιά σε αποθήκη καύσιμων παρακαλώντας την εικόνα της Παναγίας

Εκτός ελέγχου έχει βγει η φωτιά που καίει από την Κυριακή (18.08.2024) μία αποθήκη καυσίμων στο Προλετάρσκ στη νότια Ρωσία, με δύο ορθόδοξους ιερείς να προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες με την βοήθεια της «Καιόμενης βάτου».

Η φωτιά στην αποθήκη της Ρωσίας προκλήθηκε μετά από επίθεση ουκρανικού drone.

Οι ιερείς δεν ήξεραν τι άλλο να κάνουν και έτσι έστησαν την εικόνα της Καιόμενης βάτου αρκετά κοντά στη φλεγόμενη αποθήκη.

Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social media, φαίνονται οι δύο ιερείς να στέκονται δίπλα στην εικόνα ενώ από πίσω τους ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού έχει καλύψει τον ουρανό.

Η συγκεκριμένη εικόνα θεωρείται από τους χριστιανούς ορθόδοξους της Ρωσίας ως ένα φυλαχτό κατά της φωτιάς.

Rostov’s oil depot has been on fire for 5 days now. Russians have finally come up with a way to put out the fire#rostov #Russia pic.twitter.com/gxC8abxi5j