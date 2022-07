Έμοιαζε μονόδρομος η εξέλιξη αυτή δεδομένης της θέσης που έχει πάρει από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία η Ελλάδα αλλά και το πόσες φορές η Ρωσία έχει δημόσια εκφράσει τη δυσαρέσκεια της και για τη χώρα μας. Πλέον, όμως, έγινε και με διάταγμα!

Η Ρωσία πρόσθεσε στη «μαύρη λίστα της», τη λίστα με τις χώρες που αποκαλεί «μη φιλικές» και την Ελλάδα. Μαζί μας «μπήκαν» η Κροατία, η Δανία, η Σλοβενία και η Σλοβακία.

