Το υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας ενέταξε το όνομα μιας γυναίκας στην λίστα με τους καταζητούμενους, την οποία ρωσικά ΜΜΕ κατονομάζουν ως ύποπτη για την έκρηξη που σημειώθηκε την Κυριακή (03.04.2023) σε καφέ στην Αγία Πετρούπολη και την δολοφονία Ρώσου στρατιωτικού μπλόγκερ, Βλάντλεν Τατάρσκι.

Η γυναίκα αυτή ονόματι Ντάρια Τρεπόβα ταυτοποιήθηκε από κάποια ρωσικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ ως ύποπτη, παρότι το υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας στο site του δεν έκανε καμία αναφορά στη δολοφονία του στρατιωτικού μπλόγκερ Βλάντλεν Τατάρσκι. Στο καφέ όπου βρισκόταν το θύμα εξερράγη βόμβα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο ίδιος και να τραυματιστούν 32 άνθρωποι, εκ των οποίων οι δέκα βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το TASS, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, μετέδωσε ότι η βόμβα ήταν κρυμμένη σε ένα μικρό αγαλματίδιο το οποίο δόθηκε στον Βλάντλεν Τατάρσκι κατά την ομιλία του που εκφώνησε στο καφέ.

Ανώτερος Ρώσος αξιωματούχος κατηγόρησε την Ουκρανία για την επίθεση, χωρίς να δώσει στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό του. Σύμβουλος του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την άλλη, έκανε λόγο για «εγχώρια τρομοκρατία» η οποία καταστρέφει τη Ρωσία.

Δείτε βίντεο:

“Vladlen Tatarsky died during an explosion in the “Street Bar” cafe on the University Embankment in the center of St. Petersburg” – the emergency services of the Russian Federation

🥳🥳🥳🥳🥳 pic.twitter.com/EZwydZ6P66