Τους 32 έφτασαν οι τραυματίες από την έκρηξη που σημειώθηκε χθες, Κυριακή (02.04.2023), σε καφέ στην Αγία Πετρούπολη εξαιτίας της οποίας σκοτώθηκε ο γνωστός Ρώσος στρατιωτικός μπλόγκερ Βλάντλεν Τατάρσκι.

Επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας της Ρωσίας, το πρακτορείο RIA ανέφερε σήμερα ότι 10 από τους τραυματίες της έκρηξης σε καφέ στην Αγία Πετρούπολη βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Από την πλευρά της η Επιτροπή Έρευνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία για την επίθεση αυτή, η οποία κόστισε τη ζωή στον μπλόγκερ Τατάρσκι.

Ανώτερος Ρώσος αξιωματούχος κατηγόρησε την Ουκρανία για την επίθεση, χωρίς να δώσει στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό του. Σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την άλλη, έκανε λόγο για «εγχώρια τρομοκρατία» η οποία καταστρέφει τη Ρωσία.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έκανε καμία εικασία σχετικά με το ποιος ευθύνεται για την επίθεση, αλλά κατήγγειλε τη σιωπή της Δύσης, εκτιμώντας ότι με αυτό τον τρόπο αποκαλύπτεται η υποκρισία της σε ό,τι αφορά την ανησυχία της για τους δημοσιογράφους.

Ο Τατάρσκι, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Μαξίμ Φομίν, είχε περισσότερους από 560.000 ακόλουθους στο Telegram και ήταν ένας από τους πιο διακεκριμένους στρατιωτικούς μπλόγκερ που υπερασπιζόταν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αν και συχνά κατηγορούσε τα ανώτερα στελέχη του ρωσικού στρατού.

«Θα νικήσουμε τους πάντες, θα σκοτώσουμε τους πάντες, θα κλέψουμε όλους όσους χρειάζεται. Όλα θα γίνουν όπως μας αρέσει», ακούγεται να λέει σε τελετή που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στο Κρεμλίνο στη διάρκεια της οποίας ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την προσάρτηση τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας από τη Μόσχα.

Το TASS, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, μετέδωσε ότι η βόμβα ήταν κρυμμένη σε ένα μικρό αγαλματίδιο το οποίο δόθηκε στον Τατάρσκι κατά την ομιλία του που εκφώνησε στο καφέ.

