Η Ρωσία μπλοκάρει τους ιστότοπους της CIA και του FBI για «διάδοση ψευδών ειδήσεων». Σύμφωνα με τη Μόσχα, τα sites των δύο αμερικανικών υπηρεσιών δημοσίευσαν ανακριβές υλικό και πληροφορίες που δυσφημούν τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Με αφορμή τις συγκεκριμένες ειδήσεις των ιστότοπων της CIA και του FBI, που η Ρωσία τις χαρακτήρισε «fake news», υπενθυμίζεται ότι η Μόσχα έχει καταστήσει ποινικό αδίκημα τη δυσφήμηση των ενόπλων δυνάμεών της, που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως και πέντε χρόνια. Παράλληλα, η σκόπιμη διάδοση «ψευδών πληροφοριών» για τον ρωσικό στρατό επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης έως και 15 έτη.

Νωρίτερα την Παρασκευή (27.01.2023), η ρωσική αρχή τηλεπικοινωνιών «Roskomnadzor» ανακοίνωσε ότι μπλόκαρε τους ιστότοπους της CIA και του FBI, κατηγορώντας τις δύο αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες για διάδοση ψευδών πληροφοριών, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS.

«Η Roskomnadzor απέκλεισε την πρόσβαση σε έναν αριθμό πηγών που ανήκουν σε κρατικές δομές εχθρικών χωρών επειδή διαδίδουν υλικό που στοχεύει στην αποσταθεροποίηση της κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης στην Ρωσία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Roskomnadzor που μετέδωσαν τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Το πρακτορείο TASS επικαλούμενο την Roskomandzor αναφέρει ότι οι δύο αμερικανικοί ιστότοποι δημοσίευσαν ανακριβές υλικό και πληροφορίες που δυσφημούν τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Δεν υπήρξε άμεσος σχολιασμός από την Ουάσιγκτον ή από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Μόσχα.

