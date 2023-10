Υπό κράτηση βρίσκονται δύο στρατιώτες σε περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία, καθώς υπάρχει η υποψία ότι σκότωσαν μια εννεαμελή οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι στρατιώτες ήταν από περιοχή της ρωσικής Άπω Ανατολής και ο λόγος για τις δολοφονίες φάνηκε ότι ήταν κάποιου είδους προσωπικές διαφορές.

Οι δολοφονίες έγιναν στη Βολνοβάχα, μια βιομηχανική πόλη ανάμεσα στο Ντονέτσκ και τη Μελιτόπολη.

Μέσα ενημέρωσης στη Ρωσία μετέδωσαν ότι οι δολοφόνοι χρησιμοποίησαν αυτόματα όπλα με σιγαστήρες για να σκοτώσουν την οικογένεια τη νύχτα.

Η υπόθεση έχει ξεσηκώσει θύελλα στην Ουκρανία που κατηγορεί στρατιώτες από τη Ρωσία για έγκλημα πολέμου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ουκρανική πλευρά, πριν κάποιες μέρες μέλη του ρωσικού στρατού – πιθανότατα τσετσενικής καταγωγής – αξίωσαν από την οικογένεια να τους παραδώσει το σπίτι όπου ζούσε.

1/ Details of the execution-style killings of an entire Ukrainian family of nine people point to Russian soldiers being the culprits. Two or three men are suspected of having carried out the massacre in the occupied town of Volnovakha, Donetsk region. ⬇️ pic.twitter.com/u0e4y1YXby