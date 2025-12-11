Ρωσία: Νέο μπαράζ επιδρομών ουκρανικών drones σε χημικά εργοστάσια στο Σμολένσκ και στο Νόβγκοροντ

Δεν έχουν τέλος τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπολύει η Ουκρανία στη Ρωσία με επιδρομές μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) εναντίον κρίσιμων ενεργειακών υποδομών αλλά και εργοστασίων που συντηρούν και υποστηρίζουν την ρωσική πολεμική «μηχανή».

Μετά την επίθεση ουκρανικών drones «καμικάζι» στην Κασπία Θάλασσα σε υποδομή εξόρυξης πετρελαίου, το Κίεβο χτύπησε βιομηχανικά συγκροτήματα στη Ρωσία για να αυξήσουν το μέγεθος της καταστροφής στην εφοδιαστική αλυσίδα του ρωσικού στρατού.

Ειδικότερα, οι ουκρανικές δυνάμεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών έπληξαν δύο ρωσικά χημικά εργοστάσια στις περιοχές Νόβγκοτοντ και Σμολένσκ, ανακοίνωσε σήμερα (11.12.2025) ο διοικητής των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο Ταγματάρχης Ρόμπερτ Μπρόβντι δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram ότι τα χημικά εργοστάσια παρήγαγαν εξαρτήματα για εκρηκτικά που χρησιμοποιούν τα ρωσικά στρατεύματα που πολεμούν στην Ουκρανία.

Ουκρανικές επιδρομές στην Κασπία

Νωρίτερα, ουκρανικά drones έπληξαν ρωσική πλατφόρμα πετρελαίου στην Κασπία Θάλασσα για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, με αποτέλεσμα να σταματήσει η παραγωγή στην εγκατάσταση η οποία ανήκει στη Lukoil, σύμφωνα με αξιωματούχο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας.

Η επίθεση στην εξέδρα εξόρυξης πετρελαίου Φιλάνοφσκι – τμήμα του μεγαλύτερου πετρελαϊκού πεδίου της Ρωσίας στην Κασπία – είναι η πιο πρόσφατη ένδειξη ότι η Ουκρανία προσπαθεί να εντείνει την εκστρατεία της για διατάραξη της παραγωγής ρωσικού πετρελαίου και αερίου.

Τουλάχιστον τέσσερα πλήγματα με drones χτύπησαν την πλατφόρμα με αποτέλεσμα η εξόρυξη να σταματήσει σε περισσότερα από 20 πεδία πετρελαίου και αερίου, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Το πεδίο Φιλάνοφσκι, που ανακαλύφθηκε το 2005, εγκαινιάστηκε από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν το 2016 και παράγει περίπου 120.000 βαρέλια την ημέρα. Η Lukoil δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την επίθεση.

Δεν είναι σαφές από πού εξαπέλυσαν την επίθεση οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, όμως η Κασπία απέχει περισσότερα από 700 χιλιόμετρα από τα πιο κοντινά σύνορα με την Ουκρανία.

Το Κίεβο έχει πραγματοποιήσει πολλά πλήγματα με drones σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις φέτος στην προσπάθεια να υπονομεύσει την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Τα πλήγματα έχουν θέσει ιδιαίτερα στο στόχαστρο διυλιστήρια πετρελαίου, πολλά από τα οποία βρίσκονται στο ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας.