Ρωσία: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που ανατινάζεται ο Ρώσος αντιστράτηγος και επικεφαλής των δυνάμεων πυρηνικής προστασίας Ιγκόρ Κιρίλοφ

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας και δείχνει τον Ιγκόρ Κιρίλοφ, επικεφαλής των δυνάμεων ραδιολογικής, χημικής και βιολογικής προστασίας των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας και τον υπασπιστή του να βγαίνουν από ένα κτήριο και να πυροδοτείται η βόμβα που τους σκότωσε.

Η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που οι δύο άνδρες έβγαιναν από κτήριο. Ο εκρηκτικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος σε ηλεκτρικό πατίνι που βρισκόταν ακριβώς έξω από πολυκατοικία στην οδό Ριαζάνσκι Προπσέπ, η οποία βρίσκεται περίπου 7 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Κρεμλίνου.

A video of Ukraine’s special operation to eliminate high-ranking Russian General Kirilov in Moscow has surfaced online.



The footage shows he and his assistant exiting a building, with the infamous scooter nearby. As they enter the blast zone, the scooter explodes. pic.twitter.com/R9CtkP72fA