Διέφυγε στην Ουγγαρία ο αρχιραβίνος της Μόσχας, Πίντσας Γκόλντσμιτ, ύστερα από πιέσεις που δέχτηκε για να στηρίξει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα η δημοσιογράφος στις Ηνωμένες Πολιτείες και νύφη του αρχιραβίνου, Αβιτάλ Σιζίκ-Γκόλντσμιτ, επιβεβαίωσε πως ο πεθερός και η πεθερά της έφυγαν δύο εβδομάδες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μπορώ τελικά να το γνωστοποιήσω σε όλους», γράφει η δημοσιογράφος στο λογαριασμό της στο Twitter, «ότι στα πεθερικά μου ασκήθηκαν πιέσεις από τις αρχές για να υποστηρίξουν δημόσια την ‘ειδική επιχείρηση’ στην Ουκρανία και αρνήθηκαν να το πράξουν».

«Διέφυγαν στην Ουγγαρία δύο εβδομάδες μετά τη ρωσική εισβολή και τώρα είναι εξόριστοι από την κοινότητα που αγάπησαν και οικοδόμησαν και στην οποία ανέθρεψαν τα παιδιά τους για 33 χρόνια», εξηγεί η Σιζίκ-Γκόλντσμιτ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Can finally share that my in-laws, Moscow Chief Rabbi @PinchasRabbi & Rebbetzin Dara Goldschmidt, have been put under pressure by authorities to publicly support the ‘special operation’ in Ukraine — and refused. pic.twitter.com/Gy7zgI3YkJ

They flew to Hungary two weeks after the Russian invasion of Ukraine. They are now in exile from the community they loved, built & raised their children in, over 33 years — though he was re-elected today by the МЕРО community. pic.twitter.com/rhB9Y1XjQS