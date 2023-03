Σε έναν ισχυρισμό, που σίγουρα θα συζητηθεί πολύ, προχώρησε ο ιδρυτής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Βάγκνερ, η οποία δραστηριοποιείται στην πρώτη γραμμή στην ανατολική Ουκρανία. Ο «ιδιοκτήτης» των μισθοφόρων της Ρωσίας, Γιεβγκένι Πριγκόζιν, υποστηρίζει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν σχεδίαζε την εξόντωση τόσο του ίδιου, όσο και της ομάδας του.

Ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν υποστηρίζει ότι έλαβε μια ερώτηση από τα ΜΜΕ που αποκάλυπτε μια συνωμοσία με «εγκεφάλους» τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, και το alter ego του – τον Γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας, Νικολάι Πατρούσεφ – για να υπονομεύσουν και να «εξουδετερώσουν» την ομάδα Βάγκνερ, αλλά και τον ίδιο.

Η υπηρεσία Τύπου του Πριγκόζιν δημοσίευσε ένα αίτημα για σχόλιο στις 16 Μαρτίου που φέρεται ότι έγινε από τη ρωσική εφημερίδα Nezavisimaya Gazeta, η οποία ρωτάει εάν ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν γνώριζε τις υποτιθέμενες συζητήσεις μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και Νικολάι Πατρούσεφ σχετικά με το μέλλον της Βάγκνερ.

🧵#Wagner Group financier Yevgeny #Prigozhin claimed that he received a press question exposing a plot spearheaded by #Russian President Vladimir #Putin & Russian Security Council Secretary Nikolai #Patrushev to undermine and “neutralize” the #WagnerGroup. https://t.co/LWSiqjySGB https://t.co/ndGTBjSMbR pic.twitter.com/Qa3FdrQAqO