Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με τον Τσετσένο ηγέτη Ραμζάν Καντίροφ, σύμφωνα με δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης, τρεις ημέρες μετά τη δήλωση του Καντίροφ ότι είναι υπερήφανος που ο 15χρονος γιος του ξυλοκόπησε κρατούμενο που κατηγορήθηκε ότι έκαψε το Κοράνι.

Σύντομο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τον δημοσιογράφο Πάβελ Ζαρούμπιν δείχνει τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν σχόλια, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στο επεισόδιο ξυλοδαρμού το οποίο καταδικάστηκε ακόμα και από κάποιους σκληροπυρηνικούς υποστηρικτές του Κρεμλίνου.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι υπάρχει «θετική δυναμική» στην Τσετσενία, χάρη κυρίως στον Καντίροφ και την ομάδα του. Ο Καντίροφ εμφανίστηκε να του δίδει κάποια έγγραφα από έναν φάκελο.

Amid all the rumors surrounding Kadyrov’s health, the head of Chechnya came to report to Vladimir Putin. pic.twitter.com/ZBs3zHlaBh

Ο Πούτιν έχει δώσει στον Καντίροφ απόλυτη ελευθερία για να κυβερνά την κυρίως μουσουλμανική περιοχή στο νότο της Ρωσίας ως προσωπικό του φέουδο με αντάλλαγμα τη σταθερότητα στην περιοχή καθώς και πίστη ύστερα από τους πολέμους τις δεκαετίες του 1990 και του 2000 κατά τις οποίες προσπάθησε να αποσχισθεί από τη Μόσχα.

Ο Καντίροφ έχει καλλιεργήσει την εικόνα ενός αδίστακτου συμμάχου του Πούτιν και επιθετικού υποστηρικτή για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά ορισμένοι σχολιαστές υποστήριξαν ότι αυτή την εβδομάδα ξεπέρασε τα όρια επιδοκιμάζοντας την επίθεση του γιου του Άνταμ σε βάρος του κρατούμενου Νικίτα Ζουράβελ. Ο Καντίροφ ανήρτησε βίντεο που δείχνει τον γιο του να γρονθοκοπεί και να κλωτσάει τον Ζουράβελ, με τον Τσετσένο ηγέτη να δηλώνει υπερήφανος για τον νεαρό επειδή απέκτησε «ιδανικά για την τιμή, την αξιοπρέπεια και την υπεράσπιση της θρησκείας του, ιδανικά που έχει ένας ενήλικας».

Θυμηθείτε το βίντεο:

Ramzan Kadyrov published a video of his son Adam beating Nikita Zhuravel, who was accused of burning the Koran, in a pre-trial detention center.



“There are still disputes online about the fact of Adam Kadyrov’s beating of Holy Quran burner Nikita Zhuravel, an accomplice of the… pic.twitter.com/MfAEn84OHd