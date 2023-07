Ένα μαχητικό – βομβαρδιστικό αεροσκάφος της Ρωσίας, τύπου Su-25, συνετρίβη σήμερα στην Αζοφική Θάλασσα κοντά στην πόλη Γιέϊσκ και μάλιστα σε κοντινή απόσταση από τις ακτές όπου λουόμενοι απολάμβαναν το μπάνιο τους.

Ο πιλότος εγκατέλειψε επιτυχώς το αεροσκάφος, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι της περιοχής της Ρωσίας με ανακοίνωση τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί, δείχνει ένα αλεξίπτωτο να κατεβαίνει πάνω από την θάλασσα κοντά στην ακτή και έναν μεγάλο παφλασμό στο νερό, που προφανώς προκλήθηκε από την συντριβή του αεροσκάφους της Ρωσίας.

Σε άλλο βίντεο οι λουόμενοι παρακολουθούν εμβρόντητοι να εξελίσσεται μπροστά τους η πτώση του ρωσικού αεροσκάφους στη θάλασσα.

Το Γιέϊσκ εκτείνεται κατά μήκος της Αζοφικής Θάλασσας αρχίζοντας από το ελεγχόμενο από την Ρωσία τμήμα της ουκρανικής περιοχής του Ντονέτσκ.

A Russian Su-25 crashed on the territory of the Krasnodar region in Russia. pic.twitter.com/o7YA9glKkZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 17, 2023

-1 Russian Su-25 they say the pilots survived. Edit – added the moment of crash video. pic.twitter.com/O1owXEOJt2 — 🌻 Fertilizer Finder 🌻 (@ManiacMagic1) July 17, 2023

Οι αξιωματούχοι της περιοχής του Κρασνοντάρ δήλωσαν ότι ο πιλότος ανασύρθηκε από την θάλασσα.