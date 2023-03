Βαθιά στον χέρι στην τσέπη θα βάλει ένας Ρώσος πολιτικός για «δυσφήμιση των ενόπλων δυνάμεων», καθώς του επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 2.000 δολαρίων, αφού κρέμασε μακαρόνια στα αυτιά του, ειρωνευόμενος έτσι μια ομιλία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε μια οργάνωση παρακολούθησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο κομμουνιστής βουλευτής Μιχαήλ Αμπντάλκιν, από την επαρχία Σαμάρα περίπου 1.000 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Youtube μετά την ομιλία που εκφώνησε ο Πούτιν για την κατάσταση του έθνους στις 21 Φεβρουαρίου, λίγο πριν από την πρώτη επέτειο της εισβολής του στην Ουκρανία.

Στο βίντεο ο Αμπντάλκιν κάθεται στο γραφείο του, γνέφει μπροστά από την οθόνη του υπολογιστή του βλέποντας και ακούγοντας τον Πούτιν…. με μακαρόνια να κρέμονται από τα αυτιά του.

Στα ρωσικά υπάρχει η έκφραση «κρεμάω μακαρόνια στα αυτιά μου», που έχει το νόημα: «ακούω μπούρδες».

Mikhail Abdalkin, deputy of the Samara Duma from the Communist Party, listened to Putin’s address to the Federal Assembly with noodles on his ears. pic.twitter.com/SoTyWfCPNF