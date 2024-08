Ρωσία: Ρωσοαμερικανίδα μπαλαρίνα καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλακή επειδή δώρισε 50 δολάρια στην Ουκρανία

Σε 12 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε για προδοσία σήμερα (15.08.2024) η Ξένια Καρελίνα, η 32χρονη με καταγωγή από την Ρωσία, που τον Φεβρουάριο 2024 συνελήφθη επειδή δώρισε 50 δολάρια σε οργάνωση που βοηθά την Ουκρανία.

Η δίκη της μπαλαρίνας έγινε κεκλεισμένων των θυρών, κάτι που συνηθίζεται στη Ρωσία για υποθέσεις προδοσίας.

«Το δικαστήριο έκρινε την Ξένια Καρέλινα ένοχη για προδοσία και την καταδικάζει σε κάθειρξη 12 ετών», δήλωσε το δικαστήριο του Σβερντλόβσκ στα Ουράλια, όπου δίκασε την 32χρονη γυναίκα.

Ο Γολγοθάς για την Ξένια Καρελίνα ξεκίνησε στις αρχές του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία. Τότε είχε κάνει δωρεά περίπου 50 δολάρια στη μη κυβερνητική οργάνωση «Razom», η οποία παρέχει υλική βοήθεια στην Ουκρανία.

«Τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού, όπλων και πυρομαχικών από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», είπε το δικαστήριο.

Η 32χρονη μπαλαρίνα κατά τη διάρκεια της δίκης ομολόγησε πως έκανε τη δωρεά.

Σε επιστολή που ανέβασε στα social media ο δικηγόρος της, η καταδικασμένη γυναίκα ευχαρίστησε τους ανθρώπους που την στήριξαν.

Η Ξένια Καρελίνα γεννήθηκε στα Ουράλια της Ρωσίας αλλά μετανάστευσε στις ΗΠΑ το 2012. Εκεί, έχτισε τη ζωή της ως αισθητικός σε σπα του Λος Άντζελες, παντρεύτηκε και χώρισε. Για κάποιο διάστημα ήταν και μπαλαρίνα στη Βαλτιμόρη.

Το 2024 αποφάσισε να γυρίσει πίσω στην πατρίδα της για να συναντήσει τους συγγενείς της.

Το «μαύρο» εισιτήριο ήταν δώρο από τον πρώην σύζυγό της ώστε να περάσει την πρωτοχρονιά μαζί με την μητέρα και την αδελφή της, αποκάλυψε η πρώην πεθερά της.

Τότε οι αρχές την συνέλαβαν για «μία όχι ιδιαίτερα σοβαρή ενέργεια χουλιγκανισμού» αλλά στη συνέχεια η κατηγορία μετατράπηκε σε «προδοσία».

