Ρωσία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η πόλη Τιχορέτσκ μετά την επίθεση της Ουκρανίας με drones σε αποθήκη πυρομαχικών

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ρωσία και συγκεκριμένα στην νοτιοδυτική πόλη Τιχορέτσκ αφού η Ουκρανία επιτέθηκε χθες το βράδυ (20.09.2024) με drones σε αποθήκη πυρομαχικών.

«Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε στην περιοχή για την οργάνωση της αρωγής προς τον πληθυσμό και την ταχεία διευθέτηση όλων των θεμάτων που συνδέονται με το περιστατικό», δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Κρασνοντάρ για την επίθεση που δέχθηκε η Ρωσία από την Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται πως η συγκεκριμένη πόλη είναι μία από τους πολλούς στόχους που έβαλε χθες η Ουκρανία στην συγκεκριμένη περιφέρεια, στέλνοντας drones και προκαλώντας φωτιά και στην πόλη Ίβερ.

Τα πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα social media είναι τρομακτικά. Από τις επιθέσεις προκλήθηκαν εκρήξεις, σύννεφα καπνού και φωτιές αναγκάζοντας τουλάχιστον 1.2000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ukraine successfully attacked the arsenal of the 23rd GRAU in the Krasnodar region. pic.twitter.com/s7inHGSpEw