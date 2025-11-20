Ρωσία: Στις φλόγες τυλίχθηκε διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Ριαζάν από επίθεση ουκρανικών drones

Δεν έχουν τέλος οι καταστροφικές επιδρομές μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που εξαπολύουν οι ουκρανικές δυνάμεις εναντίον στρατηγικών στόχων στη Ρωσία, όπως για παράδειγμα αποθήκες καυσίμου και ενεργειακές υποδομές.

Ειδικότερα, ο ουκρανικός στρατός έπληξε χθες (19.11.2025) με drones ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Ριαζάν, στην δυτική Ρωσία, το οποίο είχε χτυπήσει την προηγούμενη εβδομάδα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και φωτιά σε ένα σημαντικό τμήμα του.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου σε όλη την Ρωσία, το οποίο έχει ήδη αναστείλει την λειτουργία του, λόγω παλαιότερων επιδρομών από ουκρανικά drones.

Another productive night for Ukrainian UAV operators



The oil refinery in Ryazan was hit, with more than 10 explosions reported. This is already the eighth strike on the facility since the start of the year.



Electrical substations in the Glushkovsky, Rylsky, and… pic.twitter.com/jcDQjiXb3v — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2025

Σύμφωνα με ρωσικές πηγές πληροφόρησης το συγκεκριμένο διυλιστήριο επεξεργάσθηκε 13,1 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου το 2024, που αναλογεί στο 4,9% της συνολικής ποσότητας διύλισης της Ρωσίας και παρήγαγε 2.2 εκατομμύρια τόνους βενζίνης, 3,4 εκατομμύρια τόνους ντίζελ και 4,3 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου καύσης.

Russia’s Ryazan refinery can’t catch a break, the 4th largest refinery in Russia continues to be targeted by Ukraine’s armed forces.



Last night, another round.



Previously hit on:



• August 2

• September 5

• October 23

• November 15

• November 20pic.twitter.com/QeqC92yY6K pic.twitter.com/8QHtHE3ZmU — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 20, 2025

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ο επικεφαλής των δυνάμεων μη επανδρωμένων συστημάτων της Ουκρανίας, Ρόμπερτ Μπρόβντι δήλωσε ότι και το διυλιστήριο Ίλσκι βομβαρδίστηκε χθες (19.11.2025) από τις μονάδες του.

Υπενθυμίζεται πως η Ουκρανία έχει αυξήσει τις επιθέσεις με drones σε βάθος εντός της Ρωσίας με στόχο να καταστρέψει διυλιστήρια, τις αποθήκες καυσίμων και τους αγωγούς. Τα ουκρανικά drones έχουν πλήξει τουλάχιστον 17 μεγάλα διυλιστήρια το 2025.