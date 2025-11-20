Κόσμος

Ρωσία: Στις φλόγες τυλίχθηκε διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Ριαζάν από επίθεση ουκρανικών drones

Οι επιδρομές ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών έβαλαν στο στόχαστρο και το διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι
Φωτιά σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου
Φωτιά σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου / Veniamin Kondratyev Telegram channel via AP / File photo

Δεν έχουν τέλος οι καταστροφικές επιδρομές μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που εξαπολύουν οι ουκρανικές δυνάμεις εναντίον στρατηγικών στόχων στη Ρωσία, όπως για παράδειγμα αποθήκες καυσίμου και ενεργειακές υποδομές.

Ειδικότερα, ο ουκρανικός στρατός έπληξε χθες (19.11.2025) με drones ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Ριαζάν, στην δυτική Ρωσία, το οποίο είχε χτυπήσει την προηγούμενη εβδομάδα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και φωτιά σε ένα σημαντικό τμήμα του.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου σε όλη την Ρωσία, το οποίο έχει ήδη αναστείλει την λειτουργία του, λόγω παλαιότερων επιδρομών από ουκρανικά drones.

Σύμφωνα με ρωσικές πηγές πληροφόρησης το συγκεκριμένο διυλιστήριο επεξεργάσθηκε 13,1 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου το 2024, που αναλογεί στο 4,9% της συνολικής ποσότητας διύλισης της Ρωσίας και παρήγαγε 2.2 εκατομμύρια τόνους βενζίνης, 3,4 εκατομμύρια τόνους ντίζελ και 4,3 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου καύσης.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ο επικεφαλής των δυνάμεων μη επανδρωμένων συστημάτων της Ουκρανίας, Ρόμπερτ Μπρόβντι δήλωσε ότι και το διυλιστήριο Ίλσκι βομβαρδίστηκε χθες (19.11.2025) από τις μονάδες του.

Υπενθυμίζεται πως η Ουκρανία έχει αυξήσει τις επιθέσεις με drones σε βάθος εντός της Ρωσίας με στόχο να καταστρέψει διυλιστήρια, τις αποθήκες καυσίμων και τους αγωγούς. Τα ουκρανικά drones έχουν πλήξει τουλάχιστον 17 μεγάλα διυλιστήρια το 2025.

Κόσμος
