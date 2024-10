Ρωσία: Στις φλόγες τυλίχθηκε στρατιωτικό αεροδρόμιο από επίθεση ουκρανικών UAV

Η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) με στόχο το στρατιωτικό αεροδρόμιο Μπορισογκλέμπσκ της περιφέρειας Βορονέζ στη νοτιοδυτική Ρωσία, με αποτέλεσμα να καταστραφούν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων, καθώς επίσης χώροι στάθμευσης για μαχητικά αεροσκάφη.

Ειδικότερα, ουκρανική πηγή ασφαλείας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι χθες βράδυ (02.10.2024) μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε στρατηγικής σημασίας στόχους το στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Βορονέζ, για να περιορίσει τις επιθέσεις που πραγματοποιούν τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη με κατευθυνόμενες βόμβες κατά ουκρανικών πόλεων.

Η πηγή ανέφερε ότι η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), θα συνεχίζει να επιτίθεται σε ρωσικά αεροδρόμια και τόνισε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη χτύπησαν το αεροδρόμιο Μπορισογκλέμπσκ, διότι «από εκεί, ο εχθρός βομβάρδιζε ενεργά τα ουκρανικά εδάφη με κατευθυνόμενες βόμβες από μαχητικά αεροσκάφη τύπου Su-35 και τακτικά βομβαρδιστικά τύπου Su-34», δείχνοντας φωτογραφίες και ένα σύντομο βίντεο που δείχνει πυρκαγιές.

