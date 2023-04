Έκρηξη σημειώθηκε την Κυριακή (2.4.2023) στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας με αποτέλεσμα ένας άνδρας να πέσει νεκρός και τουλάχιστον δεκαέξι να τραυματιστούν.

Συγκεκριμένα, η έκρηξη σημειώθηκε σε μια καφετέρια στην Αγία Πετρούπολη με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και δεκαέξι να τραυματιστούν. Η έκρηξη, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και Ria, φέρεται να προκλήθηκε από τοποθέτηση βόμβας και ο νεκρός είναι ο μπλόγκερ της Ρωσίας, ειδικός σε στρατιωτικά θέματα, Βλάντεν Τατάρσκι.

«Η ισχύς του εκρηκτικού μηχανισμού ήταν πάνω από 200 γραμμάρια TNT», ανέφερε μια πηγή των αρχών επιβολής του νόμου στο TASS.

Ο Τατάρσκι ήταν υπέρμαχος του πολέμου που έχει εξαπολύσει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας. Το δημοσίευμα του RIA αναφέρει πως η βόμβα ήταν κρυμμένη μέσα σε ένα άγαλμα που δόθηκε ως δώρο στον Τατάρσκι.

Η στιγμή πριν από την έκρηξη:

Footage from directly before the explosion that claimed genocidal Russian propagandist Vladlen Tatarsky's life.



You can clearly see Tatarsky standing next to the statue that reportedly concealed the explosive device. pic.twitter.com/T5VhUIIyE1 — Jimmy Rushton (@JimmySecUK) April 2, 2023

Ο Τατάρσκι ήταν μεταξύ των εκατοντάδων παρευρισκομένων σε μια τελετή στο Κρεμλίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο για την κήρυξη της προσάρτησης από τη Ρωσία τεσσάρων επαρχιών της Ουκρανίας, που κατέχει μερικώς η Μόσχα. Την προσάρτηση καταδίκασαν ως παράνομη οι περισσότερες χώρες στον ΟΗΕ.

Ο ίδιος σε ένα από τα βίντεο υπέρ του πολέμου είχε δηλώσει: «Θα νικήσουμε τους πάντες, θα τους σκοτώσουμε όλους, θα τους ληστέψουμε όσο χρειαστεί. Όπως μας αρέσει».

Το πραγματικό του όνομα ήταν Μαξίμ Φόμιν και έγινε ιδιαίτερα γνωστός μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο λογαριασμός του στο Telegram είχε πάνω από 560.000 ακολούθους.

“Vladlen Tatarsky died during an explosion in the “Street Bar” cafe on the University Embankment in the center of St. Petersburg” – the emergency services of the Russian Federation

🥳🥳🥳🥳🥳 pic.twitter.com/EZwydZ6P66 — MAKS 22🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) April 2, 2023

Η καφετέρια άνηκε παλαιότερα στον επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner, Γιεβγκένι Πριγκόζιν.

There was an explosion in one of the restaurants of St.Petersburg, allegedly owned by Prigozhyn, Wagner PMC founder. Russian propagandist Vladlen Tatarski, who was there at this moment, is reportedly killed. pic.twitter.com/K56i3btuZY — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) April 2, 2023

Αν ο Τατάρσκι ήταν στόχος μιας έκρηξης με βόμβα, τότε θα πρόκειται για τη δεύτερη δολοφονία ατόμου σε ρωσικό έδαφος, που σχετίζεται με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας κατηγόρησε τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας τον περασμένο Αύγουστο ότι δολοφόνησαν την Ντάρια Ντούγκινα, κόρη ενός υπερεθνικιστή, σε μια επίθεση με αυτοκίνητο με παγιδευμένα εκρηκτικά, κοντά στη Μόσχα, μια επίθεση την οποία ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε «μοχθηρή». Η Ουκρανία αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση.