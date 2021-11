Ένα αεροσκάφος Antonov-12 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ ενώ πραγματοποιούσε πτήση από το Γιακούτσκ με προορισμό το Ιρκούτσκ της Ρωσίας.

Το αεροσκάφος μετέφερε οκτώ επιβάτες και η εξαφάνισή του έχει σημάνει συναγερμό στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ρωσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνετρίβη κοντά στο Ιρκούτσκ και τυλίχθηκε στις φλόγες, με τους πρώτους διασώστες που έφτασαν στο σημείο να αναφέρουν πως δύο πιλότοι είναι νεκροί ενώ αγνοείται η τύχη άλλων πέντε επιβατών.

UPD: Two pilots died in the crash of An-12 near #Irkutsk



There were no other pilots on board. The probable causes of the crash were technical malfunction and piloting mistake in bad weather conditions. The last photo of this plane was taken in November. pic.twitter.com/jBgPpTZfBz