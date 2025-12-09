Συμβαίνει τώρα:
Ρωσία: Συνετρίβη στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος An-22 – Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν διευκρινίσει αν το ατυχές περιστατικό μπορεί να συνδέεται με την ένοπλη σύγκρουση στην Ουκρανία
Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου Antonov
Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου Antonov / EPA / RAF / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE / FILE PHOTO

Συναγερμός σήμανε σήμερα Τρίτη (09.12.2025) στη Ρωσία, καθώς ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος An-22 συνετρίβη στην περιοχή Ιβάνοβο, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επιβεβαίωσε το περιστατικό λέγοντας ότι δεν έχει πληροφορίες προς το παρόν για την τύχη του πληρώματος, ενώ το στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου An-22 χρησιμοποιείται για αποστολές μεταφοράς στρατευμάτων και εξοπλισμού.

«Στη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης, έπειτα από εργασίες επιδιόρθωσης, ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος An-22 συνετρίβη, το αεροσκάφος έπεσε σε ακατοίκητη ζώνη», δήλωσε το υπουργείο, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και Ria-Novosti.

Σύμφωνα με το υπουργείο, μια ομάδα διάσωσης μεταβαίνει στον τόπο της καταστροφής για να βρει αν υπάρχουν επιζώντες.

Ανώνυμη πηγή των υπηρεσιών διάσωσης δήλωσε στο πρακτορείο TASS πως επτά άνθρωποι μπορεί να επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Προσώρας οι ρωσικές αρχές δεν έχουν πει αν το συμβάν μπορεί να συνδέεται με την ένοπλη σύγκρουση στην Ουκρανία.

