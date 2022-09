Σε εξέλιξη βρίσκονται τα δημοψηφίσματα σε τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας, Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια, για την προσάρτησή τους στη Ρωσία, την ώρα που Ευρώπη και ΗΠΑ τα καταδικάζουν ως «απάτη» ενώ η Δούμα ετοιμάζει συζήτηση για την προσάρτηση των περιοχών την Πέμπτη (29.9.2022), 2 ημέρες μετά το τέλος της ψηφοφορίας.

Τα δημοψηφίσματα για την προσάρτηση στη Ρωσία ξεκίνησαν από την Παρασκευή (23.9.2022), προκαλώντας την αντίδραση όλου του δυτικού κόσμου. Ήδη έχουν γίνει καταγγελίες για νοθεία, όμως η διαδικασία συνεχίζεται… κανονικά μέχρι την ερχόμενη Τρίτη.

Όλοι αναμένουν ότι θα γίνει μια νέα Κριμαία και οι πολίτες των περιοχών αυτών θα επιλέξουν την προσάρτηση στη Ρωσία, όπως έγινε το 2014 με ανάλογο δημοψήφισμα για την τύχη της ουκρανικής χερσονήσου. Όμως, υπάρχουν αμφιβολίες κατά πόσο «ελεύθερα» ψηφίζουν οι πολίτες των περιοχών, αφού κυκλοφορούν βίντεο και μαρτυρίες ότι Ρώσοι στρατιώτες εισβάλλουν σε σπίτια και αναγκάζουν τους κατοίκους να ψηφίσουν υπέρ της προσάρτησης.

«Η οικογένειά μου μόλις αναγκάστηκε να ψηφίσει υπέρ της προσάρτησης στη Ρωσία», γράφει Ουκρανός χρήστης του Twitter. «Ένοπλοι έρχονται στο σπίτι σου και εσύ πρέπει μπροστά στα μάτια τους να επιλέξεις την προσάρτηση στο ψηφοδέλτιο ενώ βρίσκεσαι υπό την απειλή όπλου. Αν έχεις τάσεις αυτοκτονίας, μπορείς να επιλέξεις το “όχι”», γράφει ο Ουκρανός.

Mobile "referendum". It is always more convenient to vote when two soldiers with machine guns are knocking at your apartment. Zaporizhzhia region pic.twitter.com/4DPihwwnFw

Ουκρανοί πολίτες αποκαλύπτουν στο BBC ότι μερικοί στρατιώτες σημειώνουν ακόμη και την προφορική απάντηση των πολιτών είτε αυτή είναι «ναι» είτε «όχι».

