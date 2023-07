Τον τρόμο έσπειραν σήμερα (30.7.2023) τα ξημερώματα στην καρδιά της Ρωσίας, τη Μόσχα, ουκρανικά drones, που έκαναν επίθεση στην πόλη με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε κτίρια.

Η Ρωσία παραδέχτηκε την επίθεση με τα drones της Ουκρανίας στη Μόσχα, αλλά τόνισε ότι και τα τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν, ενώ προκλήθηκε μόνο κάποιες ζημιές σε προσόψεις κτηρίων.

Αρχικά υπήρχε η πληροφορία για έναν τραυματία, αλλά ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν είπε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε τρία ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, που επιχείρησαν να επιτεθούν στη Μόσχα.

«Δεν υπάρχουν τραυματισμοί και μόνο μικρής έκτασης ζημιές προκλήθηκαν στην πρόσοψη δύο κτιρίων με γραφεία στην επιχειρηματική συνοικία Moskva-Citi», δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Η περιοχή, που βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από το Κρεμλίνο, είναι γνωστή για τα σύγχρονα πολυώροφα κτίριά της και ένα κτίριο που υπέστη ζημιές στέγαζε υπηρεσίες τριών υπουργείων της ρωσικής κυβέρνησης καθώς και διαμερίσματα κατοικιών, όπως ανέφεραν ρωσικά ΜΜΕ.

After the attack of unidentified drones on Russian office buildings, it is now certain that every investor in the world will want to open an office in Moscow #russia #RussiaIsATerroristState #RussiaIsLosing #ukraine #moscow #moscou pic.twitter.com/cwxsGn9Agq — Intermarium 24 (@intermarium24) July 30, 2023

#Russian officials report a drone attack on #Moscow. One of the towers of the Moscow City complex was damaged. pic.twitter.com/g6yKOkTOuC — NEXTA (@nexta_tv) July 30, 2023

«Πεταχτήκαμε όλοι έξω»

Μια νεαρή γυναίκα που έδωσε μόνο το μικρό της όνομα, Λίγια, περιέγραψε το συμβάν στη Μόσχα.

«Οι φίλοι μου κι εγώ νοικιάσαμε ένα διαμέρισμα για να έρθουμε εδώ και να χαλαρώσουμε, και κάποια στιγμή ακούσαμε μια έκρηξη και ήταν σαν κύμα, όλοι πεταχτήκαμε πάνω», είπε στο Reuters.

«Και στη συνέχεια υπήρχε πολύς καπνός και δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Από ψηλά, μπορούσες να δεις φωτιά».

Moscow… They thought this war was a one way street. Turns out it’s a war just like any other. What a shocker. #Moscow #Russia #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/HseA3mDqzl — Natalka (@NatalkaKyiv) July 30, 2023

Τζάμια σε ένα πολυώροφο κτίριο ανατινάχθηκαν και γυαλί και μπάζα έπεσαν σε ένα τμήμα του πεζοδρομίου απο κάτω, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Reuters που ήταν στο σημείο, το οποίο αποκλείστηκε από την αστυνομία και τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.

Η προηγούμενη επίθεση με drones στη Μόσχα

Το συμβάν ακολουθεί εκείνο που σύμφωνα με τη Ρωσία ήταν μια παρόμοια απόπειρα της Ουκρανίας να επιτεθεί στη Μόσχα με δύο drones την περασμένη Δευτέρα, 24 Ιουλίου, ένα από τα οποία καταρρίφθηκε κοντά στα κεντρικά γραφεία του υπουργείου Άμυνας. Είχε πει τότε ότι θα λάβει σκληρά ανταποδοτικά μέτρα εναντίον της Ουκρανίας.

Ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Μιχαΐλο Φεντόροφ είχε πει μετά την απόπειρα επίθεσης της Δευτέρας πως θα ακολουθούσαν και άλλες επιθέσεις με drones. Προς το παρόν δεν υπάρχει αντίδραση από το Κίεβο στο πιο πρόσφατο συμβάν.

Οι πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας αναστάληκαν για λίγο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως δύο drones συνετρίβησαν στη συνοικία Moskva-Citi αφού εξουδετερώθηκαν με τη χρήση ραδιοηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε άλλο ένα στον αέρα πάνω από το Οντιντσόβο στην περιοχή της Μόσχας, ανέφερε.

«Τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ής Ιουλίου, αποτράπηκε απόπειρα του καθεστώτος του Κιέβου να εξαπολύσει τρομοκρατική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε στόχους στην πόλη της Μόσχας», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Επίθεση και στην Κριμαία

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε επίσης ότι αντέκρουσε με επιτυχία επίθεση στη διάρκεια της νύχτας στη χερσόνησο της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα, την οποία προσάρτησε η Ρωσία από την Ουκρανία το 2014, από 25 ουκρανικά drones τα οποία όπως είπε είτε κατέρριψε είτε τα ανάγκασε να συντριβούν. Κανείς δεν τραυματίστηκε και δεν σημειώθηκαν ζημιές στο επεισόδιο στην Κριμαία, είπε.