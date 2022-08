Ο θρύλος της ρωσικής ροκ Γιούρι Σεφτσούκ καταδικάστηκε σήμερα και του επιβλήθηκε πρόστιμο στη Ρωσία επειδή κατήγγειλε τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία και τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν – τον οποίο μάλιστα χαρακτήρισε «Καίσαρα» – στη διάρκεια συναυλίας.

Δικαστήριο της Ούφα, στην κεντρική Ρωσία, έκρινε τον τραγουδιστή ένοχο για “δημόσια ενέργεια που είχε στόχο τη δυσφήμηση της προσφυγής στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις” και τον καταδίκασε στην καταβολή προστίμου 50.000 ρουβλίων (περίπου 800 ευρώ), ανακοίνωσε το γραφείο Τύπου των δικαστικών αρχών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 18 Μαΐου, απευθυνόμενος στο κοινό του στην Ούφα, ο 65χρονος τραγουδιστής επανέλαβε ότι “πατρίδα δεν είναι να φιλάς όλη την ώρα τα οπίσθια του προέδρου“, σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκαν διαδικτυακά.

“Τώρα σκοτώνουν ανθρώπους στην Ουκρανία, γιατί; Τα παιδιά μας πεθαίνουν στην Ουκρανία, γιατί;”, είπε απευθυνόμενος στο πλήθος, εκφράζοντας τη λύπη του για “τους νέους της Ουκρανίας και της Ρωσίας που πεθαίνουν (…) εξαιτίας των ναπολεόντειων σχεδίων του Καίσαρά μας“.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

"The Motherland is not the president's ass that one must lather and kiss all the time," Yury Shevchuk said at a concert. “The Motherland is a beggar, an old woman that sells potatoes at the railway station. That is what the Motherland is.” https://t.co/7CzcPd7DRw