Ρωσία: Το Κρεμλίνο διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει «τίποτα νέο» σχετικά με ένα ενδεχόμενο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Η Ρωσία επιχείρησε να διαλύσει τις εικασίες την Τετάρτη (19.11.2025), υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει «καμία νέα εξέλιξη» σχετικά με ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ετοιμάσει μια πρόταση στην οποία ζητείται από την Ουκρανία να παραχωρήσει ορισμένα εδάφη στη Ρωσία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν υπάρχει «τίποτα επιπλέον προς ανακοίνωση» από τότε που πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Αυγούστου μεταξύ Πούτιν και Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη και δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική πρόοδος στις συζητήσεις για ένα πιθανό πλαίσιο ειρήνης.

Ο Πεσκόφ επιβεβαίωσε ότι οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται, αλλά «όχι σε βαθμό» που να δικαιολογεί μια νέα σύνοδο κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών. Μέχρι στιγμής, η Μόσχα επιμένει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για συγκεκριμένη πρόοδο και πως καμία υψηλού επιπέδου διαπραγμάτευση δεν είναι άμεσα ορατή.