Τρεις άνδρες που είχαν επιστρατευθεί στο πλαίσιο της «μερικής επιστράτευσης» που ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος, πέθαναν σε κέντρο εκπαίδευσης στην περιοχή του Σβερντλόφσκ στη Ρωσία, γράφει ο ιστότοπος eanews.ru, επικαλούμενος δήλωση του βουλευτή της Κρατικής Δούμας Μαξίμ Ιβανόφ.

«Ναι επιβεβαιώνω, ότι τρεις πέθαναν. Ο ένας που επιστρατεύθηκε πέθανε από καρδιακή προσβολή, ενώ ο άλλος αυτοκτόνησε. Τον τρίτο τον απήλλαξαν και τον έστειλαν στο σπίτι του, όπου πέθανε αμέσως από κίρρωση του ήπατος», δήλωσε ο βουλευτής.

Στην αυτοκτονία του 46χρονου άνδρα και κατοίκου της πόλης Κουργκάν αναφέρθηκε ο ιστότοπος ASTRA. Εντοπίσθηκε νεκρός στο εστιατόριο του εκπαιδευτικού κέντρου της στρατιωτικής μονάδας 31612 (οικισμός Παρόσινο). Σύμφωνα με τις πληροφορίες των δημοσιογράφων, στον λαιμό του υπήρχαν πληγές, ενώ δίπλα βρέθηκε ένα ξυράφι.

Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό δίκτυο NEXTA, ο τρίτος επίστρατος πέθανε από επιληπτικό επεισόδιο που προκλήθηκε από δηλητηρίαση από αλκοόλ.

Three mobilized men died in the training center in the Sverdlovsk region



One mobilized man died from an epileptic attack caused by alcohol poisoning, and another committed suicide. The third was sent home, where he died of liver cirrhosis.



📰State Duma deputy Maksim Ivanov pic.twitter.com/ZeIfUdDNfM