Ρωσία: Βίντεο από έκρηξη ηφαιστείου μετά τον σεισμό των 7,2 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα

Ηφαίστειο εξερράγη μετά τον σεισμό των 7,2 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα της Ρωσίας. Από την έκρηξη στο ηφαίστειο Shiveluch εκτοξεύτηκε τέφρα σε ύψος οκτώ χιλιομέτρων.

Αλυσιδωτά γεωλογικά φαινόμενα εξελίσσονται στη χερσόνησο Καμτσάτκα, στην ανατολική Ρωσία, καθώς λίγες ώρες μετά τον σεισμό των 7,2 Ρίχτερ που εκδηλώθηκε στην περιοχή, εξερράγη το ηφαίστειο Shiveluch, εκτοξεύοντας τέφρα ακόμη και σε ύψος 8 χιλιομέτρων.

Το ηφαίστειο βρίσκεται σε απόσταση 280 χιλιομέτρων από την κατοικημένη παραθαλάσσια περιοχή Petropavlovsk – Kamchatsky.

Το ηφαίστειο Shiveluch εκτόξευσε μία στήλη τέφρας μέχρι και 8 χιλιόμετρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας και απελευθέρωσε μια έκρηξη λάβας, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο επιστήμονες του Ινστιτούτου Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας του Άπω Ανατολικού Τμήματος της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών.

Η πλησιέστερη πόλη, Petropavlovsk – Kamchatsky, που κατοικείται από περισσότερους από 181.000 κατοίκους, περιβάλλεται από ηφαίστεια και βρίσκεται απέναντι σε έναν κόλπο από μία σημαντική ρωσική βάση υποβρυχίων.

