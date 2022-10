Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός της συντριβής του ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφους σε κατοικημένη συνοικία στην πόλη Γεΐσκ της Ρωσίας, από την οποία ξέσπασε γιγαντιαία φωτιά σε κτίριο της πόλης.

Από βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, φαίνονται οι γιγαντιαίες φλόγες να ξεπηδούν από ένα πολυώροφο κτίριο μετά τη συντριβή του αεροσκάφους, αναφέρουν τα ΜΜΕ και οι Αρχές της Ρωσίας, καθώς μετέδωσαν και τον αριθμό των θυμάτων. Μάλιστα, η φωτιά εξαπλώθηκε σε μια περιοχή περίπου 2.000 τ.μ., σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA ανέφερε ότι το αεροσκάφος ήταν ένα Sukhoi -34 που συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης ενώ από τη μεριά του το πρακτορείο TASS μετέδωσε ότι το αεροσκάφος συνετρίβη αφότου εκδηλώθηκε φωτιά σε έναν από τους κινητήρες του.

Η ερευνητική επιτροπή της χώρας ξεκίνησε ποινική έρευνα για τη συντριβή του μαχητικού. «Οι στρατιωτικοί ερευνητές εξακριβώνουν τις συνθήκες και τα αίτια του συμβάντος», ανέφερε.

Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι οι πιλότοι ενεργοποίησαν το σύστημα αυτόματης εκτόξευσης, συμπληρώνοντας πως αξιωματούχοι προσπαθούν να βρουν πληροφορίες για θύματα στο έδαφος.

Το Interfax, επικαλούμενο την τοπική υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων, τόνισε ότι πέντε όροφοι του πολυώροφου κτιρίου τυλίχθηκαν στις φλόγες, οι επάνω όροφοι κατέρρευσαν και περίπου 45 διαμερίσματα υπέστησαν ζημιές.

