Ένα στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σε ένα πολυόροφο κτίριο στη ρωσική πόλη Γεΐσκ, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο ρωσικό πρακτορείο TASS.

Το τηλεγράφημα του ρωσικού πρακτορείου αναμεταδίδεται από το Reuters.

Την συντριβή ακολούθησε μεγάλη πυρκαγιά, με τον πυκνό μαύρο καπνό να είναι ορατός από μεγάλη απόσταση.

It is reported by locals that a military plane fell on residential buildings in Russian city of Yeysk pic.twitter.com/lLPTead40X